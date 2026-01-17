Reprodução Redes Sociais No resgate, o cabo que sustentava a aeronave se desprendeu do transporte aéreo e causou a queda

Um helicóptero das Forças Armadas de Israel, que estava sendo transportado por outro, do modelo CH-53, caiu na Cisjordânia, após falha no sistema de içamento. A aeronave modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk despencou em uma área desabitada e não deixou feridos.

Segundo informações das Forças de Defesa de Israel (IDF), o helicóptero estava sendo resgatado nesta sexta-feira (16) após fazer um pouso de emergência devido às condições climáticas adversas. No resgate, o cabo que sustentava a aeronave se desprendeu do transporte aéreo e causou a queda.

O helicóptero caiu nos assentamento judaicos de Gush Etzion, localizado nas Montanhas da Judeia, ao sul de Jerusalém e Belém, na Cisjordânia.

Em informações coletadas pelo The Times, o chefe da Força Aérea Israelense, Major-General Tomer Bar, ordenou a criação de uma comissão militar para investigar e apurar as causa do acidente. Os helicópteros Black Hawk são usados tanto para missões de rotina quanto para o embarque e desembarque de tropas durante operações militares.