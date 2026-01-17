Reprodução/X Rússia usa cavalos para transportar antenas de acesso à internet.

Tropas militares russas estão aliando tecnologia de ponta a métodos tradicionais no campo de batalha na guerra contra a Ucrânia. Antenas Starlink, da americana Space X, estão sendo instaladas em cavalos para aumentar a cobertura de internet nas áreas de combate. As informações são do The Telepraph.

Um vídeo que mostra o equipamento acoplado à sela de um cavalo, viralizou nas redes sociais.

Estas antenas fornecem acesso à internet de alta velocidade a nível global, especialmente em áreas remotas. O serviço usa uma "constelação de satélites" em órbita baixa da Terra para criar uma cobertura eficiente e segura.

O uso destes equipamentos possibilita a transmissão de imagens ao vivo da linha de frente, tornando possível a coordenação de ataques e a operação eficaz de drones.

Cavalos na linha de frente russa

O uso de cavalaria por parte de tropas russas tem se intensificado, especialmente na linha de frente no leste da Ucrânia, numa tentativa de conseguir vantagem no campo de batalha.

Um vídeo divulgado em dezembro pela 92ª brigada da Ucrânia, soldados russos aparecem sendo caçados por drones enquanto galopavam por um campo aberto.

Outros relatos davam conta de que a Rússia utilizava burros, cavalos e até camelos para transportar munição e outros equipamentos pesados para a linha de frente. Estes animais eram usados principalmente para cruzar terrenos lamacentos e de difícil acesso para veículos comuns.

"Os ocupantes russos perdem tanto equipamento durante seus 'ataques de moedor de carne' que são forçados a se deslocar a cavalo", dizia a legenda da publicação.

A primeira baixa de um soldado a cavalo foi relatada em outubro. Quase na mesma época, a unidade Tempestade 9ª Brigada do 51° Exército da Rússia estava preparando equipes de cavalaria para operar na região de Donetsk.

De acordo com Semyon Pegov, blogueiro militar do Kremlin, estes animais foram previamente treinados para garantir que eles não se assustariam com os tiros e explosões do campo de batalha.

"Os cavalos enxergam bem à noite, não precisam de estradas para acelerar na aproximação final e seus instintos, segundo relatos, podem ajudá-los a evitar minas", escreveu o Semyon em sua conta no Telegram.

Para Pegov, em breve o mundo testemunhará o retorno histórico da cavalaria russa às fileiras.





Os cavalos foram usados em combate durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive na Batalha de Moscou entre as forças alemãs e soviéticas em 1941.

O uso da cavalaria obrigou a Ucrânia a alterar suas táticas em alguns casos. Um vídeo mostra o esforço de operadores de drones ucranianos para desarticular as tropas russas antes de atacá-las, numa tentativa de poupar os animais.

Além de cavalos, combatentes russos utilizam motocicletas e motos de trilha.