Reprodução/redes sociais Juliana Peres Magalhães e Brendan Banfield

A babá brasileira Juliana Peres Magalhães, de 25 anos, confessou ter participado da morte da patroa, Christine Banfield, em fevereiro de 2023. Christine teria sido morta pelo marido Brendan Banfield, o ex-agente da Receita Federal, que nega ter cometido o crime. O caso ocorreu em Fairfax, na Virginia, nos Estados Unidos. As informações são da People Magazine.

Após mais de um ano sem falar com as autoridades, Juliana, que é a principal testemunha de acusação contra o ex-amante, explicou que mudou de ideia porque queria que "a verdade viesse à tona".

"O mundo merecia saber o que realmente aconteceu e eu simplesmente não conseguia guardar isso para mim, a sensação de vergonha, culpa, tristeza e todos esses sentimentos", disse a brasileira.

De acordo com a brasileira, o planejamento do crime durou meses e nesse período, ela e Brendan Banfield pensaram em álibis e em versões que dariam sobre o crime antes de cometê-lo. À Justiça, Juliana ainda afirmou que o chefe teria arquitetado a morte para viver um romance com ela.

Além de Christine, um homem também foi morto na ação. Segundo a acusação, Brendan foi o mentor do plano para matar a esposa, atraindo um estranho para sua casa por meio de um site de fetiches e simulando uma invasão domiciliar.

Brendan é acusado de criar um perfil no Fetlife.com, um site de bondage, fingindo ser Christine, e de enviar mensagens para um homem chamado Joseph Ryan, marcando um encontro sexual consensual envolvendo o uso de amarras, roupas sendo cortadas com uma faca e outras encenações sexuais violentas.





Segundo Juliana, o ex-agente da Receita Federal teria deixado a porta da casa destrancada para que Ryan entrasse. Ao chegar no local, o estranho passou a violentar a mulher, Brendan atirou nele e esfaqueou a esposa em seguida.

A brasileira contou que após o crime, ela ligou para a polícia informando que a patroa estava sangrando e que tinha sido esfaqueada por um invasor. Em seguida, Brendan se apresentou e disse ter matado o agressor da esposa.