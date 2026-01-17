Reprodução/redes sociais Agricultor Marcos Nornberg

Dezoito policiais militares foram afastados após a ação que terminou com a morte do produtor rural Marcos Nörnberg, de 48 anos, baleado dentro da própria casa, na zona rural de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. O episódio ocorreu na madrugada de quinta-feira (15) e é alvo de investigação interna e criminal.

A Brigada Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a atuação da equipe envolvida. Todas as armas utilizadas na operação foram apreendidas e encaminhadas para perícia. O afastamento dos agentes, segundo a corporação, é uma medida administrativa padrão enquanto os fatos são esclarecidos.

A operação foi desencadeada após informações enviadas pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), que apontavam a propriedade do agricultor como possível local de ocultação de armas e veículos roubados. A denúncia teria sido feita por dois suspeitos presos no Paraná, após um roubo a residência ocorrido no dia 13 de janeiro, no qual um caseiro foi mantido refém.

Conforme a versão da Brigada Militar, ao chegar ao imóvel, os policiais teriam encontrado Marcos Nörnberg armado e alegam que ele teria efetuado disparos contra a guarnição, o que motivou a reação dos agentes.

Familiares apresentam outra narrativa. Eles afirmam que a família dormia no momento da chegada dos policiais e que o cerco à residência causou pânico. Acreditando se tratar de um assalto, Nörnberg teria pegado a arma para se defender. Após a ação, nenhum veículo roubado ou armamento irregular foi localizado na propriedade, além da arma que estava com o produtor.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, definiu o caso como um “grande mal-entendido com desfecho trágico” e disse que a corporação vai colaborar integralmente com as investigações.Marcos Nörnberg era produtor de morango e milho doce, com atuação em feiras da região. Ele havia assumido a produção da família após o pai perder um braço em decorrência de um câncer. A morte do agricultor gerou comoção entre moradores da comunidade rural.