Reprodução/Guaratiba News Imagens do helicóptero pós-queda em Guaratiba

Um helicóptero caiu neste sábado (17) em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e todos a bordo morreram, segundo informações confirmadas no início da tarde. Ao todo, eram três pessoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave era um Robinson R44 II, de prefixo PS-GJS, e a queda aconteceu em uma área de mata, na altura da Avenida Levy Neves, no cruzamento com a Rua Tasso da Silveira.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h55, e as equipes foram acionadas para o atendimento no local após pessoas chegarem à região e avisarem sobre o acidente. Ainda não houve divulgação oficial sobre a identidade das vítimas.





Ainda não há confirmação sobre de onde o helicóptero partiu, mas informações preliminares indicam que a decolagem ocorreu de uma região próxima ao local da queda.

Por volta das 14h, as equipes de resgate ainda trabalhavam para retirar os corpos.

*Reportagem em atualização