Reprodução / Youtube NASA NASA transmite ao vivo o transporte do megafoguete SLS, no Cabo Canaveral, Flórida

A NASA começou neste sábado (17) a movimentar o megafoguete da missão Artemis 2 até a plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O transporte do SLS (Space Launch System) e da espaçonave Orion marca mais uma etapa decisiva do retorno dos humanos à Lua, e pode ser acompanhado ao vivo. Confira:









O trajeto de cerca de 6,4 km, entre o prédio de montagem (Vehicle Assembly Building – VAB) e a plataforma 39B, teve início pouco depois das 9h (horário de Brasília) e deve durar de 8 a 10 horas. A operação é realizada pelo gigantesco Crawler-Transporter 2, veículo com esteiras usado para cargas pesadas desde a era Apollo.



Artemis 2: quem são os astronautas da missão

A Artemis 2 será a primeira missão tripulada do novo programa lunar da NASA. Quatro astronautas estão escalados para a jornada de 10 dias ao redor da Lua:

- Reid Wiseman, comandante da missão

- Victor Glover, piloto

- Christina Koch, especialista de missão

- Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense

Essa será a primeira vez que uma tripulação irá em direção à Lua desde a Apollo 17, em 1972. O objetivo dessa nova viagem é preparar terreno para futuras missões que devem levar humanos novamente à superfície lunar e, mais adiante, até Marte.

Divulgação/Nasa Apresentação da tripulação escalada para missões Artemis, em ordem: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman













Próximos testes: o que vem depois do transporte

Depois que o foguete SLS estiver posicionado na plataforma, a NASA realizará uma série de testes, incluindo o wet dress rehearsal, uma espécie de ensaio geral que envolve o abastecimento com propelentes criogênicos e a simulação da contagem regressiva até o lançamento.

NASA/Ben Smegelsky Técnicos da NASA transportam a espaçonave Orion, já com o sistema de escape instalado, rumo ao prédio de montagem. Lá, ela será acoplada ao foguete SLS para a missão Artemis II.





Esse teste está previsto para acontecer em 2 de fevereiro e será determinante para definir a data oficial da decolagem.

Na missão anterior, Artemis 1, o mesmo ensaio revelou vazamentos de hidrogênio líquido. O foguete precisou ser devolvido ao prédio de montagem para ajustes, o que gerou atrasos. Ainda assim, a missão não tripulada foi um sucesso, completando com êxito uma volta ao redor da Lua em 2022.

Quando será o lançamento da Artemis 2?

A NASA ainda não confirmou uma data oficial de lançamento, mas já trabalha com janelas possíveis entre fevereiro e abril de 2026, dependendo do resultado dos testes. As datas prováveis são:

Fevereiro: dias 6, 7, 8, 10 e 11

Março: dias 6, 7, 8, 9 e 11

Abril: dias 1, 3, 4, 5 e 6



Reprodução / Nasa Infográfico da NASA detalha missão II do programa Artemis.







A missão Artemis 2 é considerada um passo crucial para a volta definitiva dos humanos à Lua, com pouso previsto para a Artemis 3 - que levará a primeira mulher e a primeira pessoa negra à superfície lunar.