Reprodução/PMMG Polícia Militar de Minas Gerais

Cinco pessoas da mesma família foram encontradas mortas na manhã desta quarta-feira (07) em uma residência no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Um homem foi preso.

As vítimas apresentavam perfurações provocadas por arma branca, segundo informações confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu foi acionado pela Polícia Militar (PM) por volta das 8h para atestar os óbitos em uma casa na Rua Rita Monteiro.

No local, a equipe encontrou três mulheres, um homem e uma criança, um menino de 5 anos, todos já sem vida.



Suspeito do crime é preso

De acordo com a PM, o suspeito do crime foi localizado e preso ainda nesta manhã.

A corporação informou que trata o caso como homicídio envolvendo familiares.

Porém, afirmou que mais detalhes serão divulgados apenas após a consolidação das informações e a conclusão dos primeiros levantamentos no local.

A ocorrência segue em apuração, e até o momento não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas nem sobre a motivação do crime.

*Reportagem em atualização.