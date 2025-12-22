Divulgação/EPR Via Mineira A via será interditada nesta quarta-feira(3) para obras de contenção

A EPR Via Mineira inicia nesta terça-feira (23) uma operação especial na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG), para lidar com o aumento esperado de cerca de 6% no volume de veículos durante as festas de fim de ano. A concessionária vai intensificar o monitoramento da rodovia, ampliar o número de equipes em campo, promover ações educativas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e manter as obras programadas de forma coordenada para garantir segurança e fluidez.

O plano operacional prevê reforço ao longo de todo o trecho concedido, com viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias para atendimento médico e emergências, guinchos para suporte mecânico e remoção de veículos, além de equipes de apoio para diferentes tipos de ocorrência. A rodovia também conta com bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), equipadas com banheiros, fraldário, água potável e estacionamento para motoristas em viagem.

Segundo o gerente de Operações da EPR Via Mineira, Anderson Finco, o período de maior movimento exige atenção redobrada dos usuários, principalmente em áreas com intervenções. “A rodovia é um espaço compartilhado por diferentes pessoas, veículos e ritmos de deslocamento. Em momentos de tráfego intenso, atitudes responsáveis e a corresponsabilidade entre os usuários são decisivas para reduzir riscos e salvar vidas. Em trechos com obras, como em Congonhas, é essencial respeitar a sinalização e os limites de velocidade”, afirma.

As intervenções em andamento fazem parte do planejamento da concessionária para reforçar a segurança viária e melhorar as condições da BR-040. Todos os serviços foram alinhados com a PRF e contam com sinalização reforçada e interdições parciais, mantendo ao menos uma faixa liberada ao tráfego.

Em Congonhas, duas frentes de trabalho seguem em execução. Uma delas é a obra preventiva de contenção de encosta, considerada fundamental para reduzir riscos geotécnicos, com interdição parcial no sentido Belo Horizonte, das 7h às 17h, nesta segunda-feira (22). Também está em andamento o reparo profundo do pavimento, voltado a aumentar a aderência, a durabilidade e a segurança em um trecho com grande circulação de veículos pesados. Os serviços têm duração estimada de 60 dias, e o tráfego no sentido Juiz de Fora foi desviado para a pista oposta, que opera temporariamente em mão dupla, com uma faixa por sentido.

Já em Juiz de Fora, equipes atuam nesta segunda-feira (22) na melhoria do pavimento entre os quilômetros 771 e 772, próximo ao fim do trecho concedido, das 7h às 17h, com interdição parcial no sentido Rio de Janeiro.

A concessionária ressalta que as intervenções podem ser ajustadas ou adiadas conforme as condições climáticas ou operacionais, sempre priorizando a segurança dos usuários.

Horários de pico

No período do Natal, a expectativa de maior fluxo é na terça-feira (23), a partir das 6h; na quarta-feira (24), sexta-feira (26) e sábado (27), entre 6h e 17h. Já no Réveillon, o movimento deve se intensificar na terça-feira (30), entre 6h e 17h; na sexta-feira (2) e sábado (3), no mesmo intervalo; e no domingo (4), a partir das 6h.

Veículos que utilizam TAG, independentemente da operadora, têm desconto automático de 5% na tarifa de pedágio. O contrato de concessão também prevê o Desconto para Usuários Frequentes (DUF), válido para veículos leves de dois eixos, que pode gerar economia de até 95,8%. O benefício começa a ser aplicado a partir da segunda passagem pelo pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, em todas as praças do trecho administrado.

A concessionária reforça a importância de atitudes preventivas para reduzir acidentes. Entre as orientações estão realizar a revisão do veículo antes da viagem, descansar adequadamente, planejar o trajeto e as paradas, respeitar a sinalização e as regras de trânsito, evitar ultrapassagens proibidas e não dirigir após consumir bebida alcoólica.

Para informações em tempo real sobre as condições de tráfego ou para acionar as equipes de atendimento da BR-040, os usuários podem ligar para o telefone 0800 003 1040, com atendimento 24 horas.