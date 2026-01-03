Reprodução/Youtube Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "brilhante" a operação que, segundo ele, capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, na madrugada deste sábado (3), em Caracas. Segundo Trump, o casal foi retirado do país após o ataque de forças policiais norte-americanas.

O mandatário dos EUA conversou com um repórter do New York Times no início da manhã. “Muito planejamento bom e muitos soldados ótimos, ótimas pessoas. Foi uma operação brilhante, na verdade.”, afirmou.

Em um pronunciamento nas redes sociais, Donald Trump informou que vai conceder um pronunciamento hoje às 13h (horário de Brasília), na residência de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa. Esta operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos EUA. Mais detalhes em breve".

Reprodução/ Instagram Donald Trump afirma que Nicolás Maduro foi capturado após ataque





Ataque a Venezuela

Explosões e bombardeios foram registrados nesta madrugada em Caracas, capital da Venezuela. Há também relatos de ataques em áreas dos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, incluindo fortes explosões no litoral e na cidade costeira de Higuerote.

Autoridades estadunidenses afirmam que a ação teve como objetivo desarticular ameaças à segurança regional e pressionar o governo venezuelano em meio a uma escalada diplomática e de sanções contra o regime de Nicolás Maduro.