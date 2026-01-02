Reprodução/Ecovias Sul Carreta e caminhão colidiram na BR 116

Seis pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da empresa Santa Silvana, nesta sexta-feira (2), no quilômetro 491 da BR-116, em Pelotas (RS).

O número de óbitos foi confirmado pela Ecovias Sul, que administra o trecho. Todas as vítimas eram passageiras do ônibus, que realizava o trajeto Pelotas- São Lourenço do Sul.



O coletivo saiu da rodoviária de Pelotas às 10h30min com 19 passageiros, além do motoristas e do cobrador, e pegou outros pelo caminho.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 11 pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para atendimento médico, entre elas o motorista do caminhão.



Ele realizou o teste do bafômetro, que, conforme a PRF, não apontou consumo de álcool.



Parte da carga de areia do caminhão entrou no ônibus, o que dificultou o acesso dos socorristas ao veículo.







A concessionária afirma que havia um engarrafamento no local no momento do acidente. O caminhão teria desviado na contramão para não colidir nos veículos da fila e então teria colidido no ônibus.



As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.



Equipes de guincho, resgate e inspeção da Ecovias atuaram no local, prestando atendimento e monitorando a situação.