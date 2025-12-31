PRF/Reprodução Motorista é flagrado com ônibus batido pela PRF

Um motorista foi flagrado dirigindo um ônibus batido e sem para-brisa na BR-158, em Paranaíba (MS). Para tentar se proteger do vento e da poeira, ele conduzia o veículo usando capacete e óculos escuros, o que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a corporação, o ônibus não tinha condições mínimas de circulação e representava risco imediato à segurança viária.

Ônibus foi comprado pela internet

Durante a abordagem, o motorista afirmou que comprou o ônibus pela internet, na cidade de Jaciara (MT), e pretendia levá-lo até Bauru (SP). Ele disse que optou por dirigir o veículo por conta própria após considerar o custo do guincho elevado.

Diante do estado do ônibus e do conjunto de irregularidades, a PRF determinou a apreensão imediata do veículo.

Veja também: Caso de sarampo é identificado em aeroporto

Infrações cometidas e penalidades previstas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista acumulou uma sequência de infrações graves e gravíssimas, que, somadas, tornam a situação bastante severa do ponto de vista legal.

A principal delas foi conduzir um veículo em mau estado de conservação, sem equipamento obrigatório, como o para-brisa. Essa conduta é classificada como infração gravíssima, com multa base de R$ 293,47, 7 pontos na CNH e retenção do veículo até a regularização.

Durante a fiscalização, os agentes também constataram que o ônibus estava com o tacógrafo inoperante, equipamento obrigatório para veículos desse porte. Nesse caso, a infração é grave, com multa de R$ 195,23, 5 pontos na carteira e nova retenção do veículo.

Outro problema foi a CNH vencida há mais de 30 dias, o que configura infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, 7 pontos na CNH e recolhimento do documento de habilitação.

Além disso, o motorista não apresentou exame toxicológico válido, exigido para condutores habilitados nas categorias C, D e E. Essa infração tem caráter gravíssimo com fator multiplicador, resultando em multa de R$ 1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por três meses, independentemente de reincidência.

Somadas, as penalidades financeiras ultrapassam R$ 2,2 mil, além do acúmulo de pontos e da abertura de processos administrativos, que podem levar à suspensão da CNH.

Motorista foi preso?

Embora infrações de trânsito normalmente resultem apenas em penalidades administrativas, a PRF avaliou que o conjunto de irregularidades configurava risco concreto à vida, tanto do condutor quanto de outros motoristas.

A ausência de para-brisa compromete completamente a visibilidade, expõe o motorista a detritos da pista e inviabiliza qualquer reação segura em caso de emergência, especialmente em um veículo de grande porte como um ônibus.

Por isso, além das multas e da apreensão do veículo, o motorista acabou detido, prestou depoimento e foi liberado em seguida, mas segue à disposição da Justiça para responder pelos atos.





Alerta para o fim de ano

A PRF reforça que situações como essa não são apenas curiosas ou inusitadas. Veículos em condições precárias seguem entre as principais causas de acidentes graves nas rodovias, sobretudo em períodos de maior fluxo, como o fim de ano.

A fiscalização tem sido intensificada justamente para retirar de circulação veículos que colocam vidas em risco.