Guilherme Santanna - Portal iG Vista da orla de Copacabana a partir do 31º andar, o ponto mais alto da orla, revela a grandiosidade do maior Réveillon do mundo em um cenário único de luzes, mar e celebração.

No coração de Copacabana , palco do maior Réveillon do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records, o Rio Othon Palace se consolida como um dos endereços mais disputados da virada de ano, e também como símbolo de sofisticação e alto luxo e gestão de excelência. Conhecido como o “Réveillon dos milionários”, o evento no hotel reúne experiências premium que partem de R$ 10 mil, com vista privilegiada para os fogos e estrutura all inclusive.

O Othon se destaca não apenas pela exclusividade, mas também por sua imponência: são 31 andares, fazendo dele o maior hotel de Copacabana à beira-mar. À frente da complexa operação do Réveillon está uma mulher, reflexo de uma liderança estratégica que alia planejamento, sensibilidade e atenção aos detalhes.

Responsável pelo marketing do hotel, Joana Grotera explica o desafio de coordenar cinco festas simultâneas em um dos endereços mais cobiçados do Rio. “Dá bastante trabalho, mas estamos muito satisfeitos com o resultado. Está tudo lindo, pensado com muito carinho e cuidado. Dá para ver que as pessoas estão curtindo, se divertindo, e isso mostra que todo o esforço valeu a pena”, afirmou.

A força do Réveillon se reflete também nos números. Segundo Joana, o hotel atingiu um índice expressivo de ocupação. “Hoje, dia 30 de dezembro, já alcançamos mais de 95% de ocupação. O hotel está bem cheio, e isso é reflexo de que as pessoas querem viver esse momento no Rio de Janeiro, aqui no Rio Othon Palace. É muito gratificante”, destacou.

Com cinco experiências distintas, que vão de grandes festas com pista de dança a rooftops ultra exclusivos e opções pé na areia, o Réveillon Othon 2026 entrega gastronomia de alto padrão, open bar premium, atrações musicais e acesso integrado entre os eventos, garantindo uma virada personalizada para diferentes perfis de público.

Além das festas, o hotel estreia 2026 com um novo visual. Suítes e apartamentos modernizados, áreas comuns revitalizadas e um conceito contemporâneo reforçam o posicionamento do Othon como referência em hospitalidade de luxo na cidade.

A reportagem do portal iG acompanha de perto essa experiência e confirma: celebrar a virada no maior hotel de Copacabana é viver o Réveillon sob outra perspectiva, a do alto, do luxo e de uma organização conduzida com excelência.