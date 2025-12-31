Rodrigo T. Ribeiro - Portal iG Cariocas montam mesa, cadeiras e ceia própria na orla de Copacabana, perto da estação Cantagalo, e celebram a virada em clima de alegria, harmonia e segurança no maior Réveillon do mundo

Em Copacabana, no Rio de Janeiro, a poucas horas da virada, o que se vê é a confirmação de um traço marcante do carioca: a alegria sem medo. Ao longo da orla, especialmente na altura da estação Cantagalo e da Rua Xavier da Silveira, grupos de amigos chegaram cedo, trouxeram mesas, cadeiras, instrumentos musicais e até a própria ceia para celebrar a chegada de 2026 em alto astral, organização e harmonia.

Ao lado de um ponto estratégico da Polícia Militar, o clima é de tranquilidade e confiança. A circulação segue fluida, o ambiente é familiar e a segurança é percebida por quem escolheu passar a virada neste trecho da praia. É ali que o encontro, a convivência e a alegria coletiva se sobrepõem a qualquer preocupação.

Entre os que decidiram viver essa experiência está Diogo Malheiros, de 42 anos, carioca da gema, que passa pela primeira vez o Réveillon em Copacabana. “É tudo maravilhoso. Já passei o Réveillon em vários lugares do Brasil, como Bahia e Maranhão, mas aqui é a primeira vez. Eu precisava viver isso uma vez na vida”, contou.

A decisão veio da proximidade com a família e da vontade de estar no centro da maior celebração do país. “Minha família mora aqui perto e me chamou. Eu busco oportunidade, busco viver. A segurança está aprovada, me sinto tranquilo. Estamos do lado da polícia, com caixa de som, celular, carregador, comida… está tudo certo”, relatou.

A cena se repete ao longo da orla: pessoas sentadas em cadeiras de praia, ceias improvisadas, música, risadas e abraços antecipando o novo ano. Copacabana, palco do maior Réveillon do mundo ,título reconhecido pelo Guinness World Records, se transforma, mais uma vez, em um grande espaço de convivência coletiva.

Neste trecho da praia, onde a reportagem do portal iG também escolheu passar a virada, o sentimento é de gratidão por poder contar boas histórias. O que move quem já ocupa a areia antes da meia-noite não é apenas a festa, mas o encontro, a harmonia e a sensação de segurança que permitem celebrar sem medo.

Entre fogos que ainda virão e desejos já lançados ao vento, Copacabana mostra que felicidade compartilhada continua sendo sua maior marca.