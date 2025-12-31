Fagner Vilela - Portal iG Família carioca levou dois cães adotados para a areia e aproveitou a celebração para defender a adoção responsável

A virada do ano na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, tambem está sendo marcada pela presença de animais de estimação. Durante o réveillon da noite desta quarta-feira (31), uma família carioca levou dois cães adotados para a areia e aproveitou a celebração para defender a adoção responsável e reforçar a importância da empatia com os animais no próximo ano.

“Minha primeira vez aqui, então tá muito tranquilo. Tô gostando”, contou Marcela, que comemorava a chegada do novo ano ao lado dos pets. Segundo ela, o ambiente também estava favorável para os cães. “Tá tranquilinho aqui pra eles, também estão gostando.”

A família explicou que os dois cães têm perfis bem diferentes. “Esse daqui tá amarrado porque ele é bem mais agitado. Esse daqui já é mais calmo. Ele é idosinho e ele aqui é o serelepe”, disse Marcela, aos risos. “Ele é grandão, mas ele é bobão, assim.”

Os cães, chamados Bilú e Negão, foram adotados das ruas. “A gente adotou eles dois da rua”, afirmou. A partir da experiência, Marcela deixou um recado direto para quem ainda prefere comprar animais.

“Gente, adotem. É um ato de muito amor, muito carinho. E com certeza vai ser mais especial pra eles do que pra gente.”

Ela destacou que os animais adotados se tornam parte da família. “Acaba se tornando da nossa família, um filho amado mesmo. E eles dão tanto amor quanto os de raça”, reforçou. “Tem tanto cachorrinho na rua. Eles só precisam de uma chance e de uma família que os ame tanto quanto eles nos amam também.”

Ao falar sobre as expectativas para o próximo ano, Marcela desejou mais empatia e consciência coletiva. “Que seja maravilhoso pra gente, mas que a gente tome mais consciência dos animaizinhos também”, disse. “Que a gente possa criar mais empatia pelo próximo. Não só pelo animal, mas também pelas pessoas. E é isso, gente: adotem.”