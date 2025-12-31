Divulgação Ano Novo no Brasil

A orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, foi tomada por turistas estrangeiros na chegada do Ano-Novo, com destaque para a presença de argentinas que escolheram a praia carioca para celebrar a virada. Na altura do Posto 3, grupos de amigas se reuniram ao longo do dia, ocuparam quiosques e circularam pela areia, aproveitando o clima de festa e confraternização.

Entre as visitantes, o entusiasmo com a experiência no Rio de Janeiro era evidente. Para Mariah, que veio da Argentina com amigas, a escolha pelo Brasil vai além do destino turístico. “Gostamos da alegria, da música e da energia das pessoas. O Brasil é lindo”, afirmou Mariah.

Reprodução/Fagner Vilela Argentinas comemoram a virada do ano na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Outra integrante do grupo, Eugênia, destacou que o principal atrativo está no ambiente e na receptividade. “A melhor coisa é a gente, a calidez e a energia. Os brasileiros são pessoas muito boas”, disse ela, que comemorava o aniversário de 50 anos durante a viagem.

A argentina Lorena, que já esteve outras vezes no país, afirmou que a energia carioca continua sendo um diferencial.

“Não é a primeira vez no Brasil. A vibe daqui é sempre especial”, comentou. Para Annalia, frequentadora assídua do Rio, a sensação de acolhimento se mantém a cada visita. “Venho há muito tempo e continuo gostando muito. A energia daqui é única”, relatou.

Já Candelária destacou as bebidas brasileiras como parte importante da experiência. “A caipirinha é a minha preferida, principalmente a de limão”, disse. Na mesma linha, Eugênia afirmou que também optou pelos sabores tradicionais. “Gosto muito da caipirinha de maracujá. É uma das melhores coisas daqui”, contou.

Além das turistas estrangeiras, cariocas também marcaram presença na virada. A administradora Andréia, que passou o Réveillon com amigos e familiares, resumiu seus desejos para o novo ano. “Quero dinheiro, amor e uma vida próspera. As expectativas são máximas”, afirmou.

Reprodução/Fagner Vilela Caricas aproveitam a festa na orla da Barra da Tijuca

Já Bianca, moradora do Rio, destacou preocupações ligadas à estabilidade e à saúde. “Espero conseguir mais trabalho para aumentar a renda, ter mais tranquilidade e saúde. Sem saúde, a gente não faz nada”, disse.

No trecho final da orla do Posto 3, um dos pontos com maior movimentação foi o quiosque Via 11. Segundo o empresário Carlos Alberto, que atua no local há 47 anos, o fim de ano costuma concentrar um público diverso. “A gente teve uma demanda grande de turistas, principalmente argentinos, além dos clientes que já frequentam o quiosque o ano inteiro”, afirmou.

De acordo com ele, os pedidos seguem um padrão entre os estrangeiros. “A caipirinha é unanimidade. Eles também pedem muito chope gelado e petiscos mais simples”, concluiu.