Foto: Gabriel Barros / Repórter do Portal iG Réveillon em SP: Maiara e Maraísa e Ana Castela esquentam a festa

A festa da virada na avenida Paulista, em São Paulo, vai ter, ao todo, 14 horas de shows, com nomes conhecidos da música brasileira, em apresentações gratuitas.





Tem música religiosa, João Gomes, Belo, Latino, sertanejo, e 15 minutos de fogos silenciosos, que promete ser a maior já registrada na cidade.

Um dos shows mais esperados é a de Maiara e Maraísa, que a reportagem do Portal iG acompanha de perto. Em seguida, terão os seguintes shows e atrações, segundo divulgado pela prefeitura:

21h30 - Ana Castela

23h20 - Simone Mendes (intervalo para os 15 minutos da maior queima de fogos silenciosos já registrada em São Paulo)

1h40 às 2h40 - Latino





O que pode e o que não pode?

Apesar da alegria toda da festa, a Defesa Civil alerta que o tempo pode virar na capital paulista e o ano deve começar com chuva nas primeiras horas de 2026.

Veja abaixo o comunicado da prefeitura com orientações gerais para quem pretende ir para a Paulista:

Evite bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences, confira os horários dos seus shows favoritos antecipadamente e combine pontos de encontro com seus amigos e família. O evento contará com a presença de ambulantes uniformizados que comercializam bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de comidas.

O que levar: Leque; bilhete único; documentos de identificação; garrafinha de água, copo térmico, latinhas; alimentos industrializados (lacrados); latas abertas para consumo individual; remédio de uso pessoal (com receita, se necessário); capas de chuva; itens de higiene pessoal (desodorante roll-on, lenços umedecidos e afins); mochilas; bolsas pequenas; cadeiras de rodas e carrinhos de bebê (passam por vistoria).

Não levar: Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro; capacete; guarda chuva; caixa de som; sprays em geral; skates, patinetes e afins; cooler e caixas de isopor; bicicletas e similares; fogos de artifício, explosivos e inflamáveis; armas de fogo ou armas brancas, e bastão de selfie.