Portal IG Renata Helena, de São Gonçalo, segue para Copacabana ao lado do esposo, da filha e de familiares levando na bagagem esperança, união e o desejo de um 2026 com mais paz, saúde e avanços para o país

Antes mesmo da queima de fogos em Copacabana, o clima de festa já toma conta do metrô do Rio de Janeiro. No caminho para a maior celebração de Réveillon do país , cariocas e turistas demonstravam bom humor, emoção e expectativas positivas para 2026. Entre sorrisos, mensagens de esperança e desejos por mudanças, o trajeto se transformou em parte da própria celebração da virada.

Durante a viagem, a dona de casa Renata Helena, de 46 anos, moradora de São Gonçalo, seguia animada em direção à praia acompanhada da família. “A gente espera bastante saúde, paz e um governo melhor”, afirmou. Ao comentar o sentimento de estar a caminho da festa, ela não escondeu a alegria. “Estou muito feliz. Vim com meu esposo Bedros, minha filha Daiane, meu irmão João e minha cunhada Gabi”.

Como mãe, Renata deixou um recado especial na reta final de 2025, reforçando o desejo por avanços estruturais no país. “Que a gente consiga entrar em 2026 com uma expectativa muito melhor em relação à educação, à segurança e a todos os departamentos do nosso governo”, disse.

O clima de esperança também era compartilhado por Felipe Silva, de 34 anos, morador da comunidade do Chapadão. Para ele, o novo ano precisa ser marcado por mudanças concretas. “Espero muita paz, muito dinheiro no bolso e menos tragédia”, resumiu.

Portal IG Felipe Silva, morador do Chapadão, a caminho do Réveillon em Copacabana, compartilha o desejo de um novo ano com mais paz, segurança e menos tragédias para o Rio de Janeiro

Questionado sobre o que o Rio de Janeiro merece em 2026, Felipe foi direto. “Mais segurança”, destacou, encerrando a entrevista com uma mensagem de fé e otimismo.

Entre relatos, risadas e desejos para o futuro, o metrô se tornou um espaço de encontro de histórias e expectativas. Para quem segue rumo a Copacabana, a festa já começou, e 2026, ao menos na imaginação coletiva, começa carregado de esperança.