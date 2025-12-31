Não tem outro assunto: o Brasil e o mundo vivem, neste 31 de dezembro, os momentos finais de 2025 e a expectativa para 2026. Alguns países já receberam o novo ano. Enquanto isso, os brasileiros e os turistas que para cá vieram se preparam para a virada com muita festa, música e show de luzes.
O Portal iG acompanha a movimentação nos principais réveillons do Brasil. Confira, em tempo real, como estão as festas:
21h50 - São Paulo
A festa da virada na avenida Paulista, em São Paulo, vai ter, ao todo, 14 horas de shows, com nomes conhecidos da música brasileira, em apresentações gratuitas.
Tem música religiosa, João Gomes, Belo, Latino, sertanejo, e 15 minutos de fogos silenciosos, que promete ser a maior já registrada na cidade.
Um dos shows mais esperados é a de Maiara e Maraísa.
20h45 - Niterói
As comemorações da virada de ano em Niterói começaram por volta das 20h com a apresentação da Orquestra Aprendiz Musical, que abriu a noite com sensibilidade e emoção. O programa de iniciação musical da Prefeitura atende 10 mil alunos da rede pública municipal.
Confira um pouco das atrações presente na festividade:
20h54 - Copacabana: revista no acesso do metrô Cantagalo ocorre com tranquilidade na Rua Xavier da Silveira
A revista de acesso ao Réveillon de Copacabana pelo metrô Cantagalo, na Rua Xavier da Silveira, segue de forma tranquila no início da noite.
Com a atuação de dezenas de policiais, o procedimento é realizado com o uso de detectores de metal, garantindo a segurança de cariocas e turistas que chegam à orla.
A operação acontece de maneira organizada, sem registro de filas ou tumultos, reforçando o clima de confiança e tranquilidade para quem participa do maior Réveillon do mundo.
20h41 - Metrô Cantagalo registra acesso organizado e tranquilo no início da noite em Copacabana, no Rio de Janeiro
Quem acessa Copacabana pelo metrô Cantagalo no início da noite encontra um cenário de organização e tranquilidade para chegar ao maior Réveillon do mundo.
O público pode utilizar as saídas pelas ruas Xavier da Silveira e Miguel Lemos, com fluxo controlado de passageiros e orientação das equipes de apoio.
A operação contribui para uma chegada ordenada à orla, garantindo segurança e conforto a cariocas e turistas que iniciam a celebração da virada com expectativa positiva para a noite que promete reunir milhões de pessoas na praia mais famosa do país.
20h21 - Balneário Camboriú entra em clima de réveillon, com a orla movimentada e expectativa para a chegada do Ano Novo.
19h55 - Famílias começam a chegar na Avenida Paulista, em São Paulo
O réveillon de São Paulo acontece no endereço mais famoso da cidade: a Avenida Paulista. Por lá, acontece uma verdadeira maratona de shows, com 12 horas seguidas de música. Famílias e grupos começam a chegar para a virada. Às 20h, acontece o show da dupla Maiara e Maraísa.
19h45 - Fortaleza tem festas espalhadas pela cidade
O réveillon de Fortaleza acontece em 3 polos pela cidade. O Aterro da Praia de Iracema recebe shows da banda Paralamas do Sucesso e da cantora Claudia Leitte. O momento da virada será conduzido por Seu Jorge. Na sequência, Matuê e Wesley Safadão assumem o palco.
19h30 - Programação especial já começou no Recife
O Recife dará boas-vindas a 2026 com uma programação especial de shows distribuídos por quatro polos pela cidade. Na Praia do Pina, a Virada Recife 2026 começou às 18h com apresentações de Matheus & Kauan, Alceu Valença, Wesley Safadão, Lipe Lucena e Matheus Moraes.
Nos polos descentralizados da Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura, o público poderá curtir atrações como Conde Só Brega, MC Tocha, Maestro Spok, MC Sheldon, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Almir Rouche, Almério e Nonô Germano.
Além disso, quem estiver presente na orla de Boa Viagem, um espetáculo de 10 minutos com fogos de artifício e canhões de laser será sincronizado com a música pernambucana do show da Virada Recife.
19h20 - Copacabana já está lotada
O maior réveillon do mundo é o do Rio de Janeiro. O palco principal fica na praia de Copacabana, em frente ao hotel Copacabana Palace. Por lá, a festa já começou às 15 horas e segue até 3:30 da manhã.
Mais de 70 atrações musicais vão animar os 13 palcos espalhados pela cidade. E a prefeitura promete o maior espetáculo de fogos já realizado no Rio de Janeiro.