Foto: Rodrigo T. Ribeiro Emerson Santos reúne amigos em Copacabana, aproveita o dia inteiro na orla e aguarda o show de João Gomes para celebrar a chegada de 2026

Turistas formam a maior parte do público presente em Copacabana neste início de noite de Réveillon. A equipe do Portal iG registrou a presença de argentinos, ingleses e brasileiros espalhados por toda a orla, em clima de harmonia, alegria e expectativas positivas para 2026.

Ao longo de toda a extensão da praia, Copacabana já está quase lotada, com intenso fluxo de pessoas caminhando em direção ao palco principal montado em frente ao Copacabana Palace.





Entre os visitantes está Giovana Marcela, que retorna ao Rio de Janeiro pela segunda vez, mas vive pela primeira vez a experiência da virada na cidade. “A expectativa está altíssima para conferir o maior Réveillon do mundo”, contou. Para 2026, Giovana deseja “muito dinheiro, paz, crescimento profissional e que Deus continue nos abençoando bastante”. Ela acompanha a festa ao lado das amigas Naiara e Ivana, celebrando a energia única da noite.

Foto: Rodrigo T. Ribeiro Giovana Marcela curte o Réveillon em Copacabana pela primeira vez e celebra expectativas altas para 2026 ao lado das amigas Naiara e Ivana

O público também reúne cariocas que fazem da praia seu ponto de encontro. A aposentada Maria Alice Barroso, de 76 anos, moradora do Recreio na Zona Oeste do da cidade, chegou cedo para garantir um espaço na areia ao lado do marido, Heitor Barroso Neto. Com duas cadeiras de praia montadas, ela definiu o local como seu “camarote”.

“Desejo muita saúde, paz e prosperidade, principalmente para meus netos, que eles prosperem nos estudos e na vida”, afirmou. Emocionada, completou: “Estou feliz por conseguir andar, participar e viver esse momento”.

Foto: Rodrigo T. Ribeiro Maria Alice Barroso, de 76 anos, monta seu “camarote” com cadeiras de praia e acompanha a virada em Copacabana ao lado do esposo, Heitor Barroso Neto

Já Emerson Santos reuniu quase dez amigos para aproveitar o dia inteiro em Copacabana. Morador de Marechal Hermes, ele contou que chegou cedo à Zona Sul. “Almocei aqui, jantei, curti a praia e agora estou aproveitando o dia para ver o show”, disse. Fã de piseiro, Emerson destacou a expectativa para a apresentação de João Gomes.

Para o novo ano, o desejo é claro: “Muito dinheiro, muita paz e muita felicidade. Quero que 2026 seja um ano de renovação na minha vida”.

Entre turistas e moradores, Copacabana mais uma vez se transforma em palco de encontros, histórias e esperança, no cenário do maior Réveillon do mundo.



