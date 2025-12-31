Reprodução / TikTok @frenchtries Fogos de artifício iluminam a Sydney Opera House durante as comemorações de Ano Novo na Austrália

2026 já começou! Pelo menos em alguns países, por conta do fuso horário, já é dia 1º de janeiro.

Ao todo, existem 39 fusos horários diferentes em uso em todo o mundo – alguns com diferenças de 15 ou 30 minutos, outros que estão mais de 12 horas à frente do Tempo Universal Coordenado (UTC).

O UTC é o padrão de tempo global, mantido pela Agência Internacional de Pesos e Medidas e utilizado como escala de "hora certa" no controle de tráfego aéreo e serviços de meteorologia aeronáutica.

Isso significa que as celebrações de Ano Novo durarão mais de 26 horas ao redor do mundo; até às 9h desta quinta(1) no Brasil, vai ter brinde pela chegada do ano ao redor do mundo e o Portal iG vai atualizando.

Kiribati, no Pacífico, iniciou 2026 às 7h pelo horário de Brasília. Cerca de 15 minutos depois, às 7h15, foi a vez da Ilhas Chatham, na costa leste da Nova Zelândia.



Reprodução/redes sociais Kiribati, no Pacífico; 2026 chegou primeiro lá





Às 8h no Brasil, 2026 começou na maior parte da Nova Zelândia (com algumas exceções) e Tokelau, Samoa, Tonga, além de algumas regiões da Antártica.



Em Fiji, uma pequena parte do leste da Rússia e várias outras ilhas do Pacífico, incluindo as Ilhas Marshall e Tuvalu, o ano novo começou às 9h.



Às 10h, os brindes começaram em grande parte da Austrália, incluindo Melbourne e Sydney e mais sete locais, incluindo Vanuatu, Ilhas Salomão, Bougainville em Papua Nova Guiné e Nova Caledônia.



Meia hora depois, 10h30, foi em uma pequena região da Austrália, incluindo Adelaide.



2026 começou às 11h em Queensland, na Austrália, e mais seis locais, incluindo partes da Micronésia, Ilhas Marianas do Norte, uma pequena parte da Antártida e Guam; e às 11h30, no território do Norte da Austrália.



Japão, Coreia do Sul, uma pequena parte da Rússia, Coreia do Norte, uma pequena parte da Indonésia, Timor-Leste e Palau iniciaram o novo ano às 12h, no horário brasileiro.

Reprodução Ano novo no Japão





Na China, Filipinas, Malásia, partes da Indonésia, grande parte da Mongólia, Taiwan, Brunei, região russa de Irkutsk, algumas partes da Antártica, Hong Kong, Singapura e Macau, foi às 13h.



Uma hora depois, às 14h, a contagem regressiva terminou em grande parte da Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, algumas partes da Rússia, algumas partes da Mongólia e uma pequena região da Antártica.

Às 14h30, foi a vez de Mianmar e as Ilhas Cocos, um território australiano e, às 15h, em Bangladesh, partes do Cazaquistão, Quirguistão, Butão, Território Britânico do Oceano Índico, a cidade de Omsk na Rússia e uma pequena parte da Antártida.

2026 chegou 15h15 no Nepal e às 15h30 na Índia e Sri Lanka.







Paquistão, algumas partes da Rússia, grande parte do Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Maldivas, Tajiquistão, territórios do sul da França, ilhas Kerguelen da França e uma pequena região da Antártica brindaram o início do novo ano às 16h.

O Afeganistão brindou 2026 às 16h30.

*Reportagem em atualização