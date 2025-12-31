Divulgação/MetrôRio Acesso ao metrô será limitado apenas aos passageiros que adquiriram o passaporte

O MetrôRio informou que todos os passaportes para o réveillon 2025/2026 se esgotaram nesta quarta-feira (31). O bilhete especial garante ida e volta no metrô durante a festa de réveillon em Copacabana e estava disponível exclusivamente pelo site e aplicativo do MetrôRio, com preço de R$ 15.

Embarques serão com hora marcada

O passaporte do metrô funciona via QR Code e inclui uma pulseira de retorno, obrigatória para embarcar na volta. Durante o período especial, a partir das 19h do dia 31 até às 5h de 1º de janeiro (horário de Brasília),, e as formas de pagamento normais do metrô, como Riocard Mais ou cartões unitários,

Segundo a concessionária, aproximadamente 140 mil passaportes foram vendidos, esgotando todas as faixas de horários de embarque:

19h às 20h20h às 21h21h às 22h22h às 23h23h à 00h





Cada horário tinha limite de passageiros, garantindo fluxo controlado e segurança durante a operação especial de réveillon. Para quem não conseguiu comprar o passaporte, não haverá venda presencial, e o acesso ao metrô ficará restrito apenas aos clientes que possuem o bilhete digital, reforçou o MetrôRio em nota.

O bilhete digital também é uma medida de segurança para evitar aglomerações em um dos maiores eventos da cidade. A expectativa da concessionária é que o metrô opere com mais de 95% da capacidade durante a noite.