Reprodução/ Redes Sociais Homem mata ex-companheira e tira sua própria vida em seguida.

A empresária Maria Francely da Silva, 39 anos, foi morta pelo ex-companheiro nesta terça-feira (23), em Icó, no interior do Ceará. Após esfaquear a vítima, o homem, de 47 anos, tirou a própria vida.

Segundo informações da Secretaria Pública de Defesa Social (SSPDS), o suspeito atingiu a ex-companheira com golpes de arma branca, no centro da cidade. A vítima morreu no local.

Em entrevista ao Portal iG, Ronivon da Silva, irmão da empresária, disse que ela tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que já tinha a agredido anteriormente.

A empresária manteve um relacionamento com o agressor por cerca de três anos. Segundo o irmão da vítima, a relação chegou ao fim porque o homem não aceitou se casar com Maria Francely.

Após o crime, seu irmão descobriu que ela vinha sendo ameaçada por uma amante de seu ex-companheiro, que afirmava ter parentes envolvidos com o crime organizado da região.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. Toda a investigação sobre feminicídio será feita Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Icó.





Maria Francely mulher era administradora de uma loja de comida japonesa e também atuava como pedagoga.

Violência contra a mulher no Brasil

Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, no primeiro semestre de 2025, 718 feminicídios foram registrados em todo país no período entre janeiro e junho, uma média de 4 mulheres mortas por dia por razões de gênero.

O relatório aponta que foram registrados 33.999 estupros contra mulheres no mesmo período, cerca de 187 casos por dia.

Esses números fazem parte de um levantamento elaborado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, vinculado ao Senado Federal.

Para denunciar casos de violência doméstica contra mulheres, ligue 180.