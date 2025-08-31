Reprodução A liberação de uma das alças do novo complexo viário que conecta as rodovias Fernão Dias e Via Dutra será antecipada

A Polícia Rodoviária Federal informou neste domingo que a liberação de uma das alças do novo complexo viário entre a rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias vai ser antecipada. A medida estava prevista para segunda-feira (01).

De acordo com a PRF, a concessionária concluiu no sábado (30) os últimos serviços, como de pintura de sinalização. Com isso, o novo acesso deve ser aberto neste domingo, a partir das 16h.

A alça vai ligar as duas rodovias, para o motorista sair da pista expressa da Fernão Dias para a Dutra, no sentido São Paulo.

Os trabalhos estão previstos em contrato, ou seja, trata-se de uma obrigação que a empresa Motiva está cumprindo.

As demais intervenções devem ficar prontas ao longo da semana, de acordo com a PRF.

Pedágio mais caro

A mesma empresa - Motiva - começa a cobrar nesta segunda-feira (01) os novos preços dos pedágios nos trechos que administra, não apenas na Dutra, mas também na Rio-Santos (BR-101).





Veja como ficaram:

Dutra

R$ 16,90 em Moreira César (SP);

R$ 14,50 em Itatiaia (RJ);

R$ 4,50 em Arujá (SP) e Arujá Rodoanel (SP), Guararema Norte (SP) e Guararema Sul (SP);

R$ 8,10 em Jacareí (SP).

Rio-Santos

Em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí (todas no Rio de Janeiro) a nova tarifa do free flow vai ser de R$ 4,80 em dias úteis.