Reprodução Os usuários de rodovias que utilizam TAGs para pagamento e liberação automáticos têm 5% sobre o valor cheio da tarifa

A partir desta segunda-feira (01), o pedágio da Rodovia Presidente Dutra e da rodovia Rio-Santos vão ficar mais caros. Todos são gerenciados pela Motiva, a antiga CCR.

A mudança vai valer desde a zero hora do dia 1º de setembro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29) pela concessionária. A medida havia sido publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) três dias antes.

Novos valores

Carros de passeio vão passar a pagar:

R$ 16,90 em Moreira César (SP);

R$ 14,50 em Itatiaia (RJ);

R$ 4,50 em Arujá (SP) e Arujá Rodoanel (SP), Guararema Norte (SP) e Guararema Sul (SP);

R$ 8,10 em Jacareí (SP).

Rio-Santos

Em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí (todas no Rio de Janeiro) a nova tarifa do free flow vai ser de R$ 4,80 em dias úteis.



Para os finais de semana e feriados prolongados o valor foi mantido em R$ 7,90.