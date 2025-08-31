Municipal Beach/Palm Beach O aviso da placa vale para a Municipal Beach e o Parque Dubois, em Júpiter, mas autoridades recomendam cautela também em outras praias da região

No feriado de Labor Day, celebrado na primeira segunda-feira de setembro nos Estados Unidos, milhares de pessoas devem lotar as praias. Mas, em vários trechos da costa, o mergulho pode ser arriscado: autoridades emitiram alertas de contaminação fecal.

Segundo a ABC News, praias que vão de Crystal River, na Flórida, a Ogunquit, no Maine, receberam notificações nesta semana devido ao alto índice de bactérias associadas a resíduos fecais. Esses alertas desencorajam a entrada na água, já que a exposição pode causar náuseas, erupções cutâneas e problemas gastrointestinais.

Reprodução/The Washington Post Várias praias foram fechadas em todo o país devido aos altos níveis de bactérias na água





Já o The Washington Post diz que essa não é a primeira vez, durante o verão que águas poluídas forçam fechamentos. Antes do feriado de 4 de julho, mais de uma dúzia de praias foram interditadas após a detecção de bactérias, incluindo E. coli e enterococos.

Um relatório recente da organização Environment America aponta que o problema é recorrente: quase dois terços das praias monitoradas em 2024 registraram ao menos um dia com níveis de contaminação acima do padrão considerado seguro pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Os números são expressivos: 84% das praias da Costa do Golfo, 79% da Costa Oeste, 54% da Costa Leste e 71% das localizadas nos Grandes Lagos apresentaram níveis de risco em algum momento.





Entre as causas apontadas estão sistemas de esgoto obsoletos, sobrecarga hídrica provocada por tempestades mais intensas e a expansão urbana, que reduz áreas naturais capazes de absorver águas pluviais. “Precisamos investir para que nossos próprios dejetos não terminem nas praias onde nadamos”, afirmou John Rumpler, diretor do programa de águas limpas da Environment America.

Apesar dos alertas, muitos turistas afirmam não se preocupar. Em Rehoboth Beach, Delaware, alguns banhistas relataram confiar nas correntes oceânicas e na atuação das autoridades locais para garantir a segurança da água. Mas especialistas reforçam: a presença dessas bactérias pode adoecer até 32 a cada mil banhistas.

Na Carolina do Norte, cinco praias estavam sob aviso no fim de agosto após as chuvas e marés provocadas pelo furacão Erin. “Esses bueiros carregam tudo para o mar. Para pessoas com imunidade baixa, os riscos podem ser sérios”, alertou Erin Bryan-Millush, do Departamento de Qualidade Ambiental do estado.