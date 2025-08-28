Reprodução As duas intervenções foram executadas pela concessionária RioSP

A Rodovia Presidente Dutra(BR-116) terá dois novos complexos viários inaugurados nesta sexta-feira (29), em evento marcado para o km 219, em Guarulhos(SP), com a presença dos ministros Renan Filho(Transportes) e Márcio França(Empreendedorismo), além de parlamentares e autoridades regionais.

O Complexo Viário Hélio Smidt consiste em um viaduto que conecta a Dutra à Rodovia Hélio Smidt, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Segundo o Ministério dos Transportes, a nova ligação deve facilitar o fluxo de passageiros e cargas para o maior aeroporto da América do Sul, reduzindo congestionamentos em um dos principais pontos de tráfego da região metropolitana de São Paulo.

Já o Complexo Viário Fernão Dias reúne três viadutos no entroncamento da Dutra com a BR-381. As obras permitem a ligação entre as pistas expressas da Dutra e a Rodovia Fernão Dias, além de um novo acesso da Fernão Dias para a Dutra no sentido Rio de Janeiro.

O objetivo é aumentar a fluidez em um eixo que conecta São Paulo a Belo Horizonte, diminuindo pontos de conflito no tráfego e elevando a segurança.

As duas intervenções foram executadas pela concessionária RioSP (Grupo CCR) e fazem parte de um pacote de R$ 1,4 bilhão em melhorias na região metropolitana de São Paulo.

Entre os projetos estão ainda a ampliação de faixas marginais, a construção de passarelas, o Trevo de Bonsucesso e a ligação com a Jacu Pêssego.





Empregos e melhorias

De acordo com a concessionária, as obras concluídas na Dutra já geraram cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos. O contrato prevê a entrega de todas as melhorias até o final de 2025.

Com tráfego diário de aproximadamente 350 mil veículos e responsável pelo escoamento de cerca de 50% do PIB brasileiro, a Dutra é considerada estratégica para a logística nacional.

Os novos complexos foram projetados para aumentar a segurança viária e reduzir gargalos em pontos críticos, conforme informou o Governo Federal.