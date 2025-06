Agência Brasília Cerca de 227 mulheres eram estupradas por dia em 2024

O Brasil registrou recorde nos casos de violência contra a mulher em 2024, segundo o Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O crime de feminicídio atingiu a maior taxa da série histórica, enquanto o de estupro teve o maior número de notificações dos últimos cinco anos.

Ao todo, foram 1.459 feminicídios no ano passado, uma média de quatro mulheres mortas por dia. A taxa nacional foi de 1,34 assassinatos por 100 mil mulheres. A região centro-oeste concentrou os piores índices, com 1,87. Entre os estados com maiores aumentos estão Piauí (42,86%) e Maranhão (38%).

Já os estupros chegaram a 83.114 registros em 2024, com média de 227 vítimas por dia. Desse total, 86% eram mulheres. A região sudeste teve o maior número absoluto (29.007), enquanto a região norte liderou em aumento proporcional, com alta de 62,44% desde 2020. O estado da Paraíba teve um salto de 100% em relação a 2023.

Enquanto isso, outros crimes violentos caíram. Os homicídios dolosos recuaram 6%, de 37.754 para 35.365 registros. Os latrocínios apresentaram leve queda (de 972 para 956), e as mortes decorrentes de ações policiais recuaram em 4%.

Crimes patrimoniais

Os crimes patrimoniais também apresentaram redução:

Roubo de carga: -13,6%

Furto de veículos: -2,6%

Roubo de veículos: -6%

Roubo a instituições financeiras: -22,5%

Combate ao tráfico

No combate ao tráfico, o Brasil apreendeu mais drogas em 2024. Foram 1,4 mil toneladas de maconha (alta de 10%) e 137 toneladas de cocaína (aumento de 5,5%). As apreensões de fuzis cresceram 43%, mas o total de armas de fogo retiradas de circulação caiu 2,6%.

Os dados foram coletados pelas unidades da federação e consolidados pelo sistema Sinesp VDE.

Como denunciar

Mulheres em situação de violência podem buscar ajuda por meio da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Além de denúncias, o Ligue 180 também fornece informações sobre como proceder em casos de violência doméstica, sexual, moral, patrimonial ou psicológica, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.