Estreia nesta terça-feira (29) o quadro “iGuilino”, a nova série do Portal iG, com entrevistas semanais com especialistas que vão esclarecer dúvidas frequentes de quem vive em condomínios, traduzindo assuntos jurídicos em um formato acessível e prático, para o entendimento de qualquer pessoa.





Advogados especialistas em direito condominial vão explicar o que a lei diz sobre conflitos variados, como, por exemplo, propriedade e regras de convivência.

Posso ter animal de estimação?

O que é taxa extra de condomínio?

Pode fazer barulho após 22h?

Quero alugar meu apartamento para temporada. Eu posso?

iGuilino vai ao ar toda terça-feira, 12h, no canal no Youtube do iG. Logo em seguida, 13h, todas as explicações vão ser publicadas no site.

Um guia para quem mora em condomínios

iGuilino é, na verdade, um inquilino cheio de dúvidas. Por isso, ele vai buscar respostas para um guia prático voltado a quem mora em condomínios.

No primeiro episódio, vamos falar como a reforma do Código Civil pode impactar o modelo de aluguel por temporada em condomínios, especialmente aqueles realizados por meio de plataformas como Airbnb e Booking.

O entrevistado vai responder perguntas como:

O aluguel por curta temporada pode ser proibido em condomínios?

Quais os problemas mais frequentes relacionados a esse tipo de locação?

O que muda na prática com a reforma do Código Civil?

O convidado do episódio de estreia é o advogado Luis Ricardo Trezza, formado pela Faculdade de Direito da USP, especialista em direito condominial, digital e LGPD, com certificação em privacidade da informação.

Ele atua como consultor nas áreas de contratos, direito regulatório e solução de conflitos. É diretor executivo da ABESCO e sócio do escritório Trezza e Gói Advogados.