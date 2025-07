40 Brasil sai novamente do Mapa da Fome após 3 anos, segundo relatório da ONU

Segundo relatório divulgado pela ONU (Organização das Nações Unidos), nesta segunda-feira (28), o Brasil deixa o mapa fome, após 3 anos. Segundo o levantamento, menos de 2,5% da população está em risco de subnutrição, o que tira o país da categoria de insegurança alimentar grave.

“Sair do Mapa da Fome” era o objetivo primeiro do presidente Lula ao iniciar o seu mandato em janeiro de 2023. A meta era fazer isso até o fim de 2026” , conta o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Essa é a segunda vez que o Brasil saiu do Mapa da Fome, a primeira vez foi em 2014, porém o Brasil voltou a aparecer no relatório da ONU nos anos de 2018,2018 e 2020. O Mapa da Fome é elaborado pela FAO, agência especializada em Alimentação e Agricultura e mede o acesso à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável.



“Mostramos que, com o Plano Brasil Sem Fome, muito trabalho duro e políticas públicas robustas, foi possível alcançar esse objetivo em apenas dois anos. Não há soberania sem justiça alimentar. E não há justiça social sem democracia” , completou.