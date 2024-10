Paulo Pinto/Agência Brasil Quinto voo de repatriados tem previsão de chegar ao Brasil na segunda (14)





Mais um voo da Força Aérea Brasileira ( FAB ) deixou Beirute , capital do Líbano , neste domingo (13), trazendo para o Brasil 220 repatriados . O avião KC-30 da Operação Raízes do Cedro decolou às 12h (horário de Brasília).

A aeronave fará escala para reabastecimento em Lisboa , Portugal , e tem previsão de chegar à Base Aérea de São Paulo , em Guarulhos (SP), na manhã de segunda-feira (14).

Entre os resgatados estão dez crianças de colo. Dois animais de estimação também estão embarcados. Este é o quinto voo de resgate de brasileiros , elevando para 1.105 o número de repatriados, além de 13 pets.

Operação de resgate

A Operação Raízes do Cedro começou depois que Israel lançou ataques aéreos e uma ofensiva terrestre contra o país árabe, base do Hezbollah , grupo político muçulmano com forte braço armado. Cedro é uma referência à árvore que estampa a bandeira nacional libanesa.

Segundo o governo brasileiro, cerca de 20 mil brasileiros moram no país localizado no Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) estima que 3 mil tenham interesse em deixar o país nos voos da FAB.

Os primeiros 229 brasileiros repatriados chegaram na manhã do último domingo (6) à Base Aérea de São Paulo e foram recepcionados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O voo que partiu neste domingo de Beirute saiu do Brasil no sábado (12) com a quarta carga de donativos para a população libanesa. A aeronave transportou 1,4 mil cestas básicas e 6,9 mil embalagens de medicamentos arrecadados pelo fundo humanitário Associação Unidos pelo Líbano, uma iniciativa da comunidade libanesa no Brasil.





O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e familiares próximos para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança na região.

Os números de plantão consular são +55 (61) 98260-0610 e +55 61 98313-0146, ambos com WhatsApp.

