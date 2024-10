Reprodução Redes Sociais Moradores de algumas regiões de Portugal registraram o raro fenômeno na noite desta quinta-feira (10).





Moradores das regiões Norte e Centro de Portugal , principalmente das partes mais altas, puderam registrar, na noite desta quinta-feira (10), um dos mais belos espetáculos da natureza, a aurora boreal . Vários internautas lusitanos publicaram em suas redes sociais vídeos e fotos do fenômeno, que também pode ser observado em regiões da Espanha e do Reino Unido.

A aurora boreal ocorre com maior frequência nas zonas do Ártico e do Antártico, mas raramente são vistos em terras lusitanas. Uma enorme tempestade solar atingiu a Terra às 18h (horário de Portugal), fazendo com que pudesse ser observada no céu de alguns países europeus. A tempestade vai se prolongar até esta sexta-feira, segundo os astrônomos, mas o clima, com possível ocorrência de nuvens de chuva, deve atrapalhar a visibilidade do fenômeno, alertou o portal Diário de Notícias.

Embora raro de ser avistado em Portugal, a aurora boreal começa a ocorrer com mais frequência nos céus do país. Tanto que a última visível foi em 11 de maio deste ano. Em novembro do ano passado, já foi possível fazer os primeiros registros de auroras boreais a partir do solo lusitano.

Reprodução Redes Sociais Moradores de regiões mais altas de Portugal puderam contemplar e registrar em suas redes sociais imagens do raro fenômeno









Tempestade eletromagnética relacionada a picos da atividade solar

O fenômeno tem origem numa tempestade eletromagnética de grande intensidade, relacionada com picos de atividade do sol, no qual ocorrem várias explosões na sua superfície e fazem com que sejam lançadas grandes quantidades de matéria no espaço, chegando à Terra. As cores estão relacionadas com os diferentes gases presentes na atmosfera terrestre.