Etienne TORBEY Fumaça causada por um bombardeio aéreo israelense em Beirute





Israel realizou ataques aéreos em Beirute , no Líbano , que resultaram na morte de 22 pessoas e deixaram mais de 100 feridos nesta quinta-feira (10). Os alvos foram edifícios nos bairros de Ras al-Nabaa e Burj Abi Haidar, e um dos ataques destruiu completamente um prédio, segundo informações da agência Associated Press.



De acordo com relatos, o objetivo dos ataques era atingir um membro de alto escalão do Hezbollah, mas a identidade do alvo não foi revelada. Wafiq Safa, outro membro importante do grupo, sobreviveu ao ataque.

Israel justificou os bombardeios como ações contra estruturas militares do Hezbollah, enquanto continuava a atacar posições do grupo no sul do Líbano.

Os ataques no centro de Beirute representam uma escalada no conflito, pois ocorreram em uma área densamente povoada e provocaram incêndios.

A televisão do Hezbollah divulgou imagens dos danos e dos esforços de resgate, enquanto Israel não fez pronunciamentos sobre os bombardeios.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano foi alvo de ataques israelenses durante uma operação militar na região de Ras al-Naqoura.

A UNIFIL condenou o ataque, afirmando que houve uma violação do direito internacional.

O exército israelense declarou que avisou as tropas da UNIFIL para se protegerem antes da operação e que manteve comunicação com a força de paz durante o incidente.

O Hezbollah afirmou ter disparado foguetes contra as forças israelenses, atingindo soldados enquanto retiravam vítimas.





Tensão entre Israel e o Hezbollah

A tensão entre Israel e o Hezbollah tem aumentado, com Israel intensificando ataques aéreos e terrestres contra o grupo.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, solicitou que a força de paz da ONU, UNIFIL, se deslocasse mais ao norte para evitar os combates.

Israel afirmou que seu objetivo é afastar o Hezbollah de sua fronteira para permitir que 70 mil moradores deslocados no norte de Israel retornem para suas casas.

O conflito, que começou há um ano em apoio ao Hamas em Gaza, intensificou-se nas últimas semanas, com Israel bombardeando áreas no sul do Líbano e enviando tropas terrestres.

