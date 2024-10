Reprodução: Flipar Israel está atualmente envolvido em um conflito intenso com grupos palestinos, especialmente em Gaza. Suas Forças de Defesa estão em estado elevado de prontidão, realizando operações militares em resposta a ataques. A guerra gera impactos significativos na segurança, política e nas relações internacionais, exacerbando tensões regionais. Aparecem em 17º, com 0.2596.

O Exército de Israel informou, nesta sexta-feira (11), que eliminou um comandante da unidade de mísseis antitanque das Forças Radwan do Hezbollah , na região de Meiss El Jabal, no Líbano , enquanto a incursão terrestre israelense prossegue no sul do país.

Em um comunicado, os militares israelenses identificaram Araeb el Shoga como responsável por diversos ataques com mísseis antitanque na área de Ramot Naftali, ao norte de Israel.

Além disso, destacaram que as forças israelenses "identificaram e atacaram um lançador pronto para disparar em direção ao território israelense e suas tropas", assim como instalações de armazenamento de armas do Hezbollah.

Na noite de quinta-feira (10), o Exército de Israel também intensificou sua campanha aérea sobre Beirute, capital libanesa, resultando na morte de ao menos 22 pessoas e ferindo cerca de 117, conforme informações do Ministério da Saúde do Líbano.

Os bombardeios no bairro populoso de Basta representam um dos ataques israelenses mais mortais no centro de Beirute desde a guerra de 34 dias em 2006, que resultou em cerca de 1.100 mortos no Líbano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.