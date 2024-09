Reprodução/Instagram Adélia Soares confia que Deolane em breve sairá dessa situação





Adélia Soares , advogada de Deolane Bezerra , abriu uma live em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (5) para falar sobre a prisão da influencer. No vídeo, Adélia explicou que não atua diretamente na área criminal , mas tem pessoas na equipe dela à frente do caso desde quarta-feira (4).

Na gravação, Adélia afirmou ter certeza que Deolane vai conseguir contornar a situação. “Tenho certeza que ela vai sair. Não sei se vai ser hoje ou não, mas vai sair. Eu acompanho todas as tratativas. Além disso, na minha cabeça, a Deolane podia ser acionada, apresentar os comprovantes e prestar depoimento. A Deolane não tem uma condenação. É um momento para aguardar os próximos passos”, argumentou.

Deolane Bezerra foi presa na última quarta-feira (4), na casa da família em Pernambuco, em operação que investiga lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais no Brasil. Em audiência de custódia realizada na manhã da quinta-feira (5), a Justiça decidiu manter a influencer em prisão preventiva .

Adélia não concorda com determinação da Justiça

Para a advogada de Deolane, está havendo uma “condenação prévia” em comparação aos envolvidos na investigação, e mencionou a situação envolvendo um avião apreendido pela polícia que estava no nome da empresa do cantor Gusttavo Lima.

“Não é só a Deolane que teve relacionamento com esta empresa [ Esportes da Sorte ]. São várias. Tem a questão do Gusttavo Lima também, mas só se fala da Deolane. Além disso, a gente acompanha os contratos, o imposto de renda, as rifas legalizadas. Tenho convicção em falar isso. O que não concordo foi com essa condenação prévia, porque ninguém volta para se retratar”, comentou.

Ela também falou sobre a repercussão de outras pessoas em cima do caso, mas sem citar nomes. “Tem muita gente tripudiando em cima disso e isso me chama a atenção. Tem uma senhora que está condenada e está falando dela que não tem uma condenação. Temos que falar de decisões transitadas e julgadas e não como está agora, tão inicial. Essa questão da manada sem ter o cuidado com a questão humana me surpreende”, falou.

Veracidade dos contratos com empresa investigada

Adélia soares também afirmou acreditar nos contratos entre a empresa Esportes da Sorte e sua cliente, pontuando que a empresa já se vinculou a grandes programas televisivos como o BBB e o Fantástico, e que existe um cuidado minucioso em relação a essas questões.

Para a advogada, a “questão midiática” em cima do caso não acontece de forma justa. Ela citou que boas notícias sobre Deolane, como o fato de esgotar em minutos um produto de beleza, não repercutiram tanto. Disse ainda que os canais da mídia são injustos ao citar processo anterior em que a influencer teve bens apreendidos, mas que não divulgam que o caso foi arquivado e todos os bens recuperados.

A profissional também falou sobre a importância do cuidado com a situação ao mencionar a filha de Deolane, de 7 anos, que a acompanhava no momento da prisão.





“Eu peço cautela de vocês, tem uma criança envolvida em tudo isso, que é a filhinha dela. Imagina vocês estarem sendo detidas e você sabe que sua filha está lá fora vendo tudo, vendo internet. Isso me dói só de imaginar”, disse a advogada.

Na legenda do vídeo publicado, a advogada de Deolane ainda acrescentou que “não sumiu, não fugiu e não correu”, e que ela e sua equipe estão trabalhando para provar mais uma vez a inocência da influencer. Confira o vídeo:





