Reprodução Deolane Bezerra é investigada por lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos ilegais





A Justiça de Pernambuco decidiu, em audiência de custódia realizada na manhã da quinta-feira (5), manter Deolane Bezerra em prisão preventiva. A mãe dela, Solange Alves Bezerra, também seguirá presa.

A audiência aconteceu por videoconferência a partir da Colônia Penal Feminina do Recife. As mulheres seguirão detidas no local.

Prisão de Deolane

Deolane e Solange foram presas na quarta-feira (4), na casa da família em Pernambuco. A detenção foi pela Operação Integration, que emitiu 19 mandados de prisão.





As pessoas investigadas são suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais no Brasil.

