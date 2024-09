Reprodução Instagram Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4) no Recife (PE)

Na manhã desta quarta-feira (4), a influenciadora Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, parte de uma investigação contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Além dela, a operação mira o CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e seu pai, o empresário Darwin Henrique da Silva.

A prisão, confirmada à TV Globo pela Polícia Civil, ocorreu no Recife , e a polícia ainda não divulgou detalhes sobre como funcionava o esquema criminoso. Ela foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Também foi determinada a entrega do passaporte de Deolane , a suspensão do porte de arma e o cancelamento do registro de arma de fogo. A influenciadora também teve R$ 2,1 bilhões bloqueados de contas bancárias, além do confisco de bens.

Entenda a operação

A operação, chamada "Integration", começou em abril de 2023 e, além de Deolane Bezerra, foram expedidos 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

A operação contou com a colaboração da Interpol e das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás, envolvendo um total de 170 policiais.

Em investigações anteriores, Deolane Bezerra foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo em 2022. Na ocasião, a investigação estava ligada à Betzord, uma empresa de apostas esportivas na internet. A Betzord era investigada por crimes contra a economia popular e associação criminosa. Após a busca, Deolane publicou um vídeo afirmando que nada de ilícito havia sido encontrado em sua residência.



Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigou a relação de Deolane com traficantes do Complexo da Maré, após ela postar um vídeo com o cordão de ouro do chefe do tráfico da favela. Deolane alegou que o cordão era uma homenagem à comunidade.

Deolane Bezerra é conhecida por ostentar uma vida de luxo em suas redes sociais, com viagens internacionais, carros e uma marca de cosméticos. Em março de 2024, ela anunciou a compra de uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, que seria seu 7º imóvel. Quatro meses depois, ela publicou a compra da 12ª casa, também em Orlando.

Quem é Deolane Bezerra?

Conhecida por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, a influenciadora e advoga também já participou do reality show "A Fazenda", em 2022. Ela nasceu em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado. A advogada ganhou destaque na mídia após o namoro com MC Kevin, que morreu no dia no dia 16 de maio de 2021, depois de cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

