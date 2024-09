Reprodução/TV Globo Darwin Filho, dono da Esportes da Sorte

O CEO da casa apostas online Esportes da Sorte , Darwin Filho , vai se apresentar à Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (5), segundo sua defesa. Ele é alvo de um mandado de prisão em aberto no âmbito da Operação Integration , que investiga uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Entre os presos está a advogada e influenciadora Deolane Bezerra , suspeita de participar do esquema .

"Ele (Darwin) se apresentará no final do dia e vai prestar depoimento", afirmou o advogado Ademar Rigueira, que representa o CEO da Esportes da Sorte.

A operação foi deflagrada na manhã desta quarta (4), quando o empresário estava fora do estado de Pernambuco. Segundo o advogado, o site de apostas está de acordo com a legislação brasileira e informações já foram fornecidas no âmbito do inquérito.

Por outro lado, a defesa do pai do CEO da Esportes da Sorte - Darwin da Silva - também investigado e alvo de um mandado, afirma que o cliente não vai se entregar e aguardará a reversão do pedido de prisão.

Operação Integration

A Operação Integration mira uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho e suspeita de usar uma rede de empresas e sites de apostas esportivas para lavagem de dinheiro.



A repercussão do caso foi ampliada pela prisão preventiva da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, e a mãe dela, Solange Alves dos Santos.



No total, a Justiça de Pernambuco expediu 19 mandados de prisão na Operação Integration e 24 ordens de busca e apreensão foram cumpridas em ao menos cinco estados: Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.

Foram bloqueados mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros, e também houve a apreensão de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. A Polícia Civil de Pernambuco ainda não detalhou como funcionava o esquema.

