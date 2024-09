Reprodução Adversários de Marçal aguardam Datafolha com apreensão

A pesquisa Datafolha sobre as eleições municipais em São Paulo será divulgada nesta quinta-feira (5) - e os adversários do candidato Pablo Marçal (PRTB) aguardam o resultado com apreensão, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

As campanhas rivais temem que o ex-coach tenha continuado a crescer como na última semana, o que poderia levá-lo ao primeiro lugar do ranking nesta semana, mesmo que em situação de empate técnico.

A pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 23 de agosto, mostrou as intenções de voto para Marçal saltando de 14% para 21%, colocando-o numericamente à frente de Ricardo Nunes (MDB), que ficou com 19%, e encostando em Guilherme Boulos (PSOL), com 23%.





