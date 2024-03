Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do Brasil





Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do governo Lula (PT) , vai viajar na próxima quarta-feira (13) a Mossoró (RN) para acompanhar de perto as buscas pelos dois fugitivos do presídio federal de segurança máxima, a primeira fuga de um presídio desse tipo no Brasil. Em fevereiro, o ministro já havia viajado até a cidade para auxiliar nas buscas dos presidiários.





O ministro vai se reunir com os agentes de segurança da polícia, que estão encarregados pela liderença de procurar ambos fugitivos. Lewandowski deve sair de Brasília por volta das 7h e seu retorno está marcado para o mesmo dia.

Após uma entrevista dada pelo presidente Lula ao SBT na última segunda-feira (11), há grandes chances de que o ministro anuncie a ampliação do efetivo pelas buscas dos fugitivos.

Na próxima quinta-feira (14), a tentativa de captura de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça completará um mês . Apesar de pessoas próximas aos encarcerados já terem sido investigadas e até mesmo presas, além de algumas aparições de ambos em algumas cidades na região, ambos ainda não foram encontrados. Por conta disso, a Força Nacional foi mobilizada e atua em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.