PR/Ricardo Stuckert Lula anuncia nesta terça 100 novos institutos federais até 2026





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar na amanhã desta terça-feira (12), no Palácio do Planalto, o plano de estabelecer 100 novos institutos federais até o término de seu mandato, em 2026. Acompanhado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, o evento marcará um marco significativo na ampliação do acesso à educação profissional e tecnológica no país.

A proposta inicial foi mencionada por Lula em dezembro passado, durante a abertura da 4ª Conferência Nacional de Juventude, como uma medida para preencher lacunas na oferta de vagas para a juventude, proporcionando oportunidades de aprendizado profissional e inserção no mercado de trabalho com salários justos.





Recentemente, o presidente reafirmou seu compromisso ao lançar a pedra fundamental do Campus Parque Olímpico/Cidade de Deus do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Os institutos federais, conhecidos por oferecerem cursos gratuitos, desempenham um papel crucial na educação básica e superior, concentrando-se no ensino profissional e tecnológico. Desde sua criação em 2008 como parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, essas instituições têm sido fundamentais para o desenvolvimento educacional do país.

De acordo com a legislação vigente, os institutos têm a obrigação de destinar no mínimo 50% de suas vagas para cursos técnicos de nível médio, com prioridade para a modalidade integrada ao ensino médio.

Atualmente, o Brasil conta com 38 institutos federais, dois Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica) e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, além das escolas técnicas vinculadas às universidades federais.