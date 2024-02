Tom Costa/MJSP Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski - 15.02.2024

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, neste sábado (17), que o seu representante, Ricardo Lewandowski, viajará neste domingo (18) para Mossoró (RN) com o objetivo de acompanhar as investigações acerca da fuga de dois presidiários da penitenciária federal de segurança máxima do estado.

Os detentos escaparam na última quarta (14). Esta foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal desde a sua criação, em 2006. As buscas por Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça — ligados à facção criminosa Comando Vermelho — entraram no quarto dia neste sábado.

A operação de recaptura dos detentos conta com mais de 300 agentes de segurança de forças estaduais e federais. As buscas se concentram em um perímetro de 15 quilômetros do presídio.

De acordo com o Ministério da Justiça, na viagem, Lewandowski deve se reunir com responsáveis pelas equipes da operação. Ele será acompanhado do diretor-geral em exercício da Polícia Federal, Gustavo Souza. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, também estará presente.

Na última quinta (15), o ministro disse que a recaptura dos presidiários era uma prioridade da pasta. Ricardo Lewandowski definiu a fuga como um "episódio fortuito" e afirmou que sua equipe também investigaria eventual falha administrativa ou omissão.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que assumiu a pasta há menos de um mês, ordenou uma série de medidas após a fuga dos presos:

O afastamento imediato da atual direção da penitenciária federal de Mossoró;

A indicação de um novo interventor para comandar a unidade (no caso, o policial penal federal Carlos Luis Vieira Pires);

A revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança em todas as cinco penitenciárias federais do país, que ficam em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e em Brasília (DF);

A abertura de inquérito para investigar as circunstâncias da fuga;

A convocação e o deslocamento de um time de peritos à unidade, tanto para a investigação do caso quanto para a recaptura dos fugitivos.





Além das medidas do Ministério da Justiça, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte enviou um helicóptero para ajudar nas buscas.