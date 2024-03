Renan Areias/ Agência O Dia Um ônibus foi sequestrado na Rodoviária do RIo; homem faz 17 pessoas de reféns

Um homem está fazendo ao menos 17 pessoas de reféns dentro de um ônibus, na Rodoviária Novo Rio , no bairro Santo Cristo, na zona portuária da capital fluminense, nesta terça-feira (12). O Bope (Batalhão de Operação Especiais) e a PM (Polícia Militar) foram acionados para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também está no local. Em nota repassada ao Portal iG , a PM informou que duas pessoas ficaram feridas na troca de tiros. O estado de saúde de uma das vítimas é grave.

"Os feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais negociam no local. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro. A área está isolada e a ocorrência segue em andamento", diz o comunicado da PM.

O ônibus sequestrado pertence à Viação Sampaio e tinha como destino a cidade de Juiz de Fora (Minas Gerais). De acordo com a concessionária que administra a rodoviária, a ocorrência aconteceu na plataforma central.

"Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento. A referida área já foi isolada para proteção de todos os passageiros. Aguardamos a ação das autoridades no local", diz a nota.



A concessionária ainda pediu para que os passageiros remarquem as viagens agendadas para a tarde desta terça-feira. Já os clientes que estavam no local foram direcionados para uma outra área mais segura.