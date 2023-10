Redes sociais A neta informou nas redes sociais que a idosa é uma das responsáveis pela fundação do Kibutz

O governo de Israel informou que o grupo Hamas está mantendo ao menos 100 pessoas reféns na Faixa de Gaza, desde o ataque surpresa ocorrido no último sábado (7) . Eles prometeram matar os reféns, caso a região seja bombardeada por Israel sem aviso prévio. Dentre as mais emblemáticas, está a idosa Yaffa Adar, de 85 anos, que foi sequestrada e teve um vídeo postado nas redes sociais com ela sendo levada de carro por integrantes do Hamas.



A neta de Yaffa, Adva Adar, publicou em seu Facebook um apelo para que o governo israelense consiga resgatar a idosa. No post, a jovem explica que a avó havia mandado mensagens aos familiares dizendo que estava ocorrendo um tiroteio na região, e que os responsáveis eram os integrantes do Hamas. Após um tempo, Yaffa parou de responder as mensagens. A família só descobriu que a idosa estava sendo feita de refém pelos vídeos nas redes sociais. "Ninguém fala com a gente, não sabem dizer nada".

Segundo a neta, a senhora de 85 anos foi a fundadora do kibutz , pois "acreditava no sionismo, neste país que a abandonou". A comunidade supostamente criada por Yaffa foi alvo do grupo durante os ataques.

A jovem ainda acrescenta que a avó precisa de medicação controlada. "Ela aparentemente está jogada em algum lugar, sofrendo de fortes dores, sem remédios, sem comida e sem água, morrendo de medo, sozinha".

Em entrevista ao Fantástico no último domingo, a Adar disse a avó "não anda muito", e que a família está preocupada na situação que ela se encontra. "Isso não faz sentido, pessoas inocentes sequestradas de dentro de casa. Nós pedimos a qualquer um nos ouvindo, que nos ajudem a trazê-los de volta para casa”, disse a jovem.

"Quero que esta imagem faça-os compreender que aqui há pessoas, idosos e crianças, mulheres e homens, com nomes e famílias. Quero que eles fiquem acordados à noite e revirem cada pedaço de terra até que essas pessoas voltem para casa", completa a Adar na publicação em seu Facebook.