Reprodução / CNN Brasil - 09.10.2023 Ataques do Hamas deixaram mortos, feridos e destruição em Israel

No últimos dias, conforme se desenrola a guerra entre Israel e o grupo palestino armado Hamas , têm sido noticiados ataques do Hamas a kibutzim (plural de kibutz).



Um kibutz é uma forma de comunidade israelense. Em hebraico, a palavra significa "reunião" ou "grupo coletivo".

As primeiras comunidades kibutzim datam da década de 1910, antes mesmo da criação do Estado de Israel (1948) - os moradores dessas comunidades, inclusive, tiveram importância na formação do Estado. Tradicionalmente, os kibutzim eram comunidades agrícolas nas quais se favorecia a vida pacífica em grupo, adotando uma administração coletiva.

Nelas, os moradores produziam o que era necessário para consumo, e as comunidades eram baseadas em preceitos socialistas e sionistas trabalhistas. Por muito tempo, os kibutzim foram considerados sociedades utópicas.

Com o passar dos anos, parte da essência se perdeu, com muitos kibutzim sendo privatizados. Eles passaram a funcionar, então, como fazendas nas quais cada um recebe um salário.

Uma reportagem do jornal britânico The Guardian de 2010 afirma que haviam 273 comunidades deste tipo em Israel, mas apenas 60 delas ainda funcionavam com base em preceitos comunitários.



O termo kibutz foi particularmente disseminado nesta semana, depois de o Hamas ter invadido o kibutz de Be'eri, em Israel, no último sábado (7) e matado ao menos 100 pessoas.