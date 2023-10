Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz apelo à ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta quarta-feira (11) um apelo ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, em defesa das crianças palestinas e israelenses que estão em meio à guerra no Oriente Médio.



No apelo, Lula pede intervenção internacional e diz ser necessário "um mínimo de humanidade na insanidade da guerra". "Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito", afirma o presidente.

Lula pede que a comunidade internacional "lance mão de todos os recursos" para colocar fim à guerra. "É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas", defende.



O presidente ainda afirma que o Brasil, atualmente na presidência do Conselho de Segurança da ONU , vai trabalhar para que o conflito seja interrompido "em definitivo".

No momento de publicação desta matéria, a guerra entre Hamas e Israel já matou mais de 2,2 mil pessoas , entre civis e militares. Só na faixa de Gaza, há mais de 5 mil feridos, sendo 60% deles mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde local.

O apelo de Lula vem um dia após o exército israelense alegar ter encontrado 40 bebês e crianças decapitados pelo Hamas, que nega a ação .