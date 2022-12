Reprodução/Youtube Lula anunciou somente seis ministros até esta quarta-feira (21)

O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA) afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar quase todos os ministros na quinta-feira (22).

“Quem anuncia [os ministros] é o presidente. Acredito que quase a totalidade amanhã”, afirmou a jornalistas no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) nesta quarta-feira (21).

Segundo Costa, o governo terá 37 ministérios . Até esta quarta-feira, Lula só anunciou seis nomes:

Fernando Haddad (PT): para o Ministério da Fazenda;

José Múcio (PTB-PE): para a Defesa;

Flávio Dino (PSB-MA): para chefiar o Ministério da Justiça;

Mauro Vieira: para o Itamaraty;

Rui Costa (PT): para a Casa Civil;

Margareth Menezes para o Ministério da Cultura.

"A ideia central é repetir o que a gente está chamando o Lula 2, que seria a estrutura do segundo governo de Lula, que encerrou em 2010. Então, o esqueleto central é esse", afirmou Rui Costa em entrevista coletiva no dia 17 de dezembro.

O futuro chefe da Casa Civil afirmou ainda que algumas pastas serão criadas ou recriadas, como Gestão, Transportes, Cidades, Esportes, Pesca e Povos Originários.

Cotados para assumir ministérios

Lula deve anunciar o nome de Luiz Marinho (PT) para o Ministério do Trabalho, Alexandre Padilha para assumir a Articulação Política, Nísia Trindade para o Ministério da Saúde, Camilo Santana para a Educação, Márcio Macêdo na Secretaria Geral, Wellington Dias no Desenvolvimento Social, a Luciana Santos na Ciência e Tecnologia e Silvio Almeida em Direitos Humanos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.