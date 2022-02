Reprodução Arthur do Val anuncia que viajou para a fronteira da Ucrânia para 'cobrir' a guerra

⚠️ MBL na Guerra: Pré-candidato ao governo de SP, Arthur do Val, anuncia que está chegando NA UCRÂNIA:



O parlamentar ligado ao MBL disse que chega ao local para conversar com os ucranianos e tentar mostrar a realidade da guerra.



O coordenador do MBL, Renan Santos, está junto. pic.twitter.com/AX7cAkAdH2 — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) February 28, 2022

O deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido também como "Mamãe Falei" e o coordenador nacional do MBL Renan Santos anunciaram nesta segunda-feira (28/02) que estão a caminho da fronteira da Ucrânia para divulgar o que está ocorrendo na região em meio à guerra do país.

Em um vídeo publicado em seu YouTube, Arthur do Val, disse que a dupla iria pra Ucrânia e no momento que gravava estavam no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, aguardando um voo para Viena, na Áustria. De acordo com o relatado, o plano deles é que ao chegarem lá, pegariam um carro e seguiriam pela Eslováquia até chegar na fronteira com a Ucrânia.

Do Val, afirmou ainda que está indo para o local para acompanhar de perto a situação, pois a guerra da Ucrânia seria “uma guerra de informação”. E o objetivo dele é se contrapor a posição do presidente Jair Bolsonaro (PL) que disse que o Brasil adotará uma postura de neutralidade em relação ao conflito.

Vale salientar: viajamos com nossa grana, sem missão oficial de governo algum, no meio de um feriado. — Renan Santos 🇺🇦 (@RenanSantosMBL) February 28, 2022

Renan também anunciou em suas redes sociais a viagem da dulpa e disse que colegas de movimentos sociais ucranianos chamaram o MBL para mostrar a situação do país, pois Bolsonaro não estaria repudiando corretamente a guerra.

Em meio aos comentários, alguns internautas criticaram os integrantes do MBL, acusando-os de tentar fazer “palanque” com o conflito.

"O Brasil está cumprindo um papel ridículo, não tem nada a ganhar com essa história. E fica o Bolsonaro apoiando (a Rússia) e o Lula do outro lado também está passando pano", disse o integrante do MBL.