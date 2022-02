Reprodução/ G1 Jair Bolsonaro passeia de lancha em Praia Grande

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o domingo de sol na Praia Grande, em São Paulo. Vídeos mostram o momento que ele pula de um jet ski para uma lancha, onde posou para fotos com apoiadores.

Presidente Bolsonaro na Praia Grande/SP pic.twitter.com/FpjvOtXe90 — Jouberth Souza (@Jouberth19) February 26, 2022



Também é possível ouvir gritos de "mito, mito", como os eleitores do presidente costumam chamá-lo.

O "rejeitado" hoje em Praia Grande.

(O "líder" das pesquisas tá onde?)

Bolsonaro 22 pic.twitter.com/zr3jA7p97D — Lu Catizanni 🇧🇷😎22 (@ferias_2022) February 27, 2022



Outra gravação mostra Bolsonaro na faixa de areia, separado de um grupo de apoiadores por uma grade. Ainda assim, ele cumprimentou homens, mulheres e crianças que demonstraram apoio ao seu governo.

Crise internacional

Em meio à folga do presidente, o governo busca uma forma de resgatar os brasileiros na Ucrânia. Até então, segundo o próprio Bolsonaro, apenas 50 cidadãos brasileiros foram retirados .







O país no leste europeu é alvo de bombardeios por parte da Rússia desde quinta-feira (24). O governo russo deflagrou a guerra por não aceitar o interesse da Ucrânia de integrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente. Além das mortes e da destruição do território ucraniano, os conflitos já têm desencadeado uma crise migratória.

