Reprodução/My News Militares russos na Ucrânia

Pela primeira vez desde que começaram os ataques na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o Exército russo reconheceu que registra " soldados mortos ou feridos " nos combates.

"Os militares russos mostram coragem e heroísmo no combate ao longo da operação militar especial. Infelizmente, há mortos e feridos entre os nossos militares", disse o porta-voz do Exército, Igor Konashenkov sem citar números.

O governo ucraniano informou neste domingo (27) que há cerca de 4,3 mil soldados russos mortos nos combates, mas Moscou só divulgava a destruição de equipamentos militares de Kiev.

