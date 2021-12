Reprodução Bolsonaro é criticado por ausência em tragédia baiana enquanto tira férias em Santa Catarina

Nesta terça-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que "espera não ter que retornar antes" de suas férias em Santa Catarina , onde vai passar a virada de ano.

O mandatário vem recebendo críticas nas redes sociais após divulgar sua chegada no litoral catarinense pelo fato de ele viajar enquanto a Bahia passa por uma tragédia ambiental, com chuvas intensas nas últimas semanas e que resultaram em 21 mortos e mais de 470 mil pessoas afetadas.

No Twitter, a hashtag #BolsonaroVagabundo chegou aos Trending Topics nesta terça. Enquanto as críticas estavam em alta na rede social, o chefe do Executivo fez o anúncio da medida provisória que destina R$ 200 milhões ao Ministério da Infraestrutura, para mitigar os efeitos dos temporais na Bahia .

Após repercussão, os apoiadores do mandatário subiram a hashtag #BolsonaroOrgulhodoBrasil.

No dia 12, Bolsonaro foi ao estado para sobrevoar cidades que já haviam sido atingidas pelas chuvas . Dessa vez, porém, não há previsão de que o presidente vá ao estado.